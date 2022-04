Токио, , 12:55 — REGNUM Студия From Software ослабила финального «босса» Elden Ring, который стал очень сильным после очередного обновления игры. Об этом 28 апреля сообщает портал Kotaku.

Elden Ring Скриншот из игры Elden Ring

Разработчики написали в примечании к патчу, что решили проблему с «боссом» Malenia, из-за которой его очки здоровья не восстанавливались должным образом в режиме многопользовательской игры. Издание отметило, что многие геймеры вздохнули с облегчением, прочитав это официальное примечание.

Для справки: ранее From Software выпустила к Elden Ring обновление 1.04, которое сделало из Malenia «постоянно восстанавливающегося монстра». Игровые СМИ обратили внимание, что даже геймер Let Me Solo Her, известный в среде поклонников Elden Ring, не без труда справлялся с ним.

