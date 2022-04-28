Токио, 28 апреля 2022, 12:55 — REGNUM Студия From Software ослабила финального «босса» Elden Ring, который стал очень сильным после очередного обновления игры. Об этом 28 апреля сообщает портал Kotaku.
Разработчики написали в примечании к патчу, что решили проблему с «боссом» Malenia, из-за которой его очки здоровья не восстанавливались должным образом в режиме многопользовательской игры. Издание отметило, что многие геймеры вздохнули с облегчением, прочитав это официальное примечание.
Для справки: ранее From Software выпустила к Elden Ring обновление 1.04, которое сделало из Malenia «постоянно восстанавливающегося монстра». Игровые СМИ обратили внимание, что даже геймер Let Me Solo Her, известный в среде поклонников Elden Ring, не без труда справлялся с ним.
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