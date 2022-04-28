Пермь, 28 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Пермском крае суд рассмотрел дело о незаконной рыбалке, которая нанесла ущерб на 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Freestockphotos.biz Рыба

Установлено, что в декабре 2021 года мужчина на реке Кама Воткинского водохранилища возле пассажирского причала речного вокзала Пермь мужчина бензопилой пропилил лед и посредством круга-подъемника выловил свыше 12 тыс. особей рыбы, используя бензопилу пропилил лед, после чего при помощи круга-подъёмника незаконно выловил более 12 тыс. штук тюльки.

Суд признал пермяка виновным в преступлении по части 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерб»). Ему назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ. Кроме того, удовлетворен иск о возмещении причиненного ущерба в размере более 1,2 млн рублей.