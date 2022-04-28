Уфа, 28 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Мёд, средства защиты растений, удобрения и технику для аграрно-промышленного комплекса намерены поставлять предприятия Башкирии в Якутию. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что республику посетила делегация из Якутии. В ходе визита были рассмотрены возможные направления сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе в сфере коневодства.

Отмечается, что члены делегации заинтересовались поставками в регион продукции агропромышленного комплекса башкирских предприятий (удобрений, средств для защиты растений, техники для аграрно-промышленного комплекса, башкирского мёда).

«В ходе визита были достигнуты договоренности по развитию сотрудничества в области сельского хозяйства, в частности поставки продукции данной отрасли и сельхозтехники в Якутию. Было принято решение о подписании Соглашения о сотрудничестве в новой редакции, и проработке дорожной карты по реализации совместных мероприятий», — приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Лены Изотовой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в экономике обсудили в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров и председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.