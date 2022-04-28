Тирасполь, , 12:54 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский подписал указ о запрете полетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве ПМР. Об этом 28 апреля сообщает агентство «Новости Приднестровья».

Милиция Приднестровья Mvdpmr.org

Накануне в Приднестровье начал действовать «красный» код террористической угрозы. На въезде в города установили блокпосты, на которых силовики проверяют документы у водителей и прохожих. Стратегически важные объекты взяты под усиленную охрану.

Напомним, с начала недели в Приднестровье было обстреляно из гранатомётов здание министерства госбезопасности в Тирасполе, а также произошли два взрыва на военном аэродроме. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк». 27 апреля была стрельба возле арсенала в селе Колбасня.

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