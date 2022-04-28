Париж, 28 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что государство продолжит поддерживать Украину, сообщает Le Parisien.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

«Мы предоставили дополнительное вооружение, продолжаем поддерживать Украину», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее французское управление по вопросам иммиграции объявило, что более 70 000 украинских беженцев пользуются пособием во Франции.

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