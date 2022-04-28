Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Более ста музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов откроют свои двери для посетителей вечером 21 мая и в ночь 22 мая в рамках акции «Ночь музеев», сообщили 28 апреля в пресс-службе организаторов мероприятия.

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Напомним, «Ночь музеев» проходит ежегодно в ночь с субботы на воскресенье — в выходные, ближайшие к Международному дню музеев (18 мая). В этом году акция состоится в ночь с 21 на 22 мая и продлится с шести вечера до шести утра.

«В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I, чьи реформы стали точкой отсчёта как для истории России, так и для Санкт‑Петербурга. Темой «Ночи музеев» выбрана «Точка отсчёта», — сообщается в анонсе мероприятия.

Отметим, до пандемии общеевропейская «Ночь музеев» проводилась ежегодно, в акции участвовали более 2 тыс. музеев из 42 стран Европы. «Ночь музеев» 2019 года объединила в Петербурге более 120 музеев, галерей, выставочных залов и библиотек. Тогда акцию посетили более 100 тыс. человек. В 2020 году «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге офлайн не проводилась, а в 2021 году в ней приняли участие 73 тыс. человек.