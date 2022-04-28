Москва, , 12:51 — REGNUM Снежный покров сохраняется на большей части территории России. Об этом 28 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Снег остается на территории двух третей России», — сказал Вильфанд.

При этом метеоролог сообщил, что апрель 2022 года на территории России нельзя назвать холодным.

«Такова весна на территории нашей страны. И метеорологам каждый раз приходится удивляться, когда спрашивают: когда придёт тепло. Мы все-таки не в субтропиках живём. Апрель теплый, а снег до сих пор лежит», — заявил Вильфанд.

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