Москва, 28 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Снежный покров сохраняется на большей части территории России. Об этом 28 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«Снег остается на территории двух третей России», — сказал Вильфанд.

При этом метеоролог сообщил, что апрель 2022 года на территории России нельзя назвать холодным.

«Такова весна на территории нашей страны. И метеорологам каждый раз приходится удивляться, когда спрашивают: когда придёт тепло. Мы все-таки не в субтропиках живём. Апрель теплый, а снег до сих пор лежит», — заявил Вильфанд.