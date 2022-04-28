Сеул, 28 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи в очередной раз призывало КНДР воздержаться от эскалации напряжённости в регионе и вернуться за стол переговоров, прекратив укрепление своего ядерного и ракетного потенциала. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя министерства объединения Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Наше правительство и международное сообщество придерживаются позиции, что Северная Корея должна прекратить все действия, которые усиливают напряженность, включая наращивание своего ядерного потенциала, и вернуться за стол переговоров», — заявил представитель министерства объединения.

Он напомнил, что Сеул продолжит усилия по достижению денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове в тесном сотрудничестве с Вашингтоном.

Напомним, что на прошедшем 25 апреля апреля военном параде глава КНДР Ким Чен Ын заявил л принятии мер по дальнейшему развитию и расширению ядерного потенциала страны.

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