Терновский район, Воронежская область, 28 апреля 2022, 12:50 — REGNUM Обвинение в убийстве двух мальчиков в селе Терновка Воронежской области предъявлено их 28-летней матери и её 32-летнему брату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Воронежской области.
Мать и дядя мальчиков обвиняются в их убийстве с особой жестокостью и по предварительному сговору. Следствие раскрыло ужасающие подробности преступления — семилетнего мальчика безжалостно утопили, а его восьмилетнему брату убийцы нанесли множественные удары молотком по голове.
Как сообщало ИА REGNUM, тела двух братьев, семи и восьми лет, были обнаружены 21 апреля в квартире многоквартирного дома в селе Терновка. В убийстве сразу заподозрили мать мальчиков и её брата, который, по данным, появившимся в СМИ, имеет судимость. Также следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности — в отношении должностных лиц органов профилактики.
Читайте ранее в этом сюжете: Воронежский СК возбудил дело о халатности после убийства детей в Терновке