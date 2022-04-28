Терновский район, Воронежская область, , 12:50 — REGNUM Обвинение в убийстве двух мальчиков в селе Терновка Воронежской области предъявлено их 28-летней матери и её 32-летнему брату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Воронежской области.

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Мать и дядя мальчиков обвиняются в их убийстве с особой жестокостью и по предварительному сговору. Следствие раскрыло ужасающие подробности преступления — семилетнего мальчика безжалостно утопили, а его восьмилетнему брату убийцы нанесли множественные удары молотком по голове.

«На допросе обвиняемые дали признательные показания. Ранее по ходатайству следственных органов судом в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, тела двух братьев, семи и восьми лет, были обнаружены 21 апреля в квартире многоквартирного дома в селе Терновка. В убийстве сразу заподозрили мать мальчиков и её брата, который, по данным, появившимся в СМИ, имеет судимость. Также следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности — в отношении должностных лиц органов профилактики.

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