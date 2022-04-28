Лондон, , 12:49 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Дерби Каунти» Уэйн Руни может возглавить «Бёрнли», который выступает в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом 28 апреля сообщает The Sun.

Уэйн Руни Tsutomu Takasu

По информации издания, руководство «Бёрнли» считают, что Руни может помочь в восстановлении команды, которая сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. От зоны вылета команду отделяют два очка.

Напомним, Руни с января 2021 года возглавляет «Дерби Каунти». Под его руководством команда досрочно вылетела из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона. При этом из-за нарушения финансового регламента с клуба было снято 21 очко.

Читайте ранее в этом сюжете: Уэйн Руни отклонил предложение стать главным тренером «Эвертона»