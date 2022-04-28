Белгород, 28 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки госпитализирован 31 ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 95 человек, зарегистрировано два летальных исхода.

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С начала пандемии в Белгородской области COVID-19 подтвердился у 129 678 жителей. Выздоровели 126 393 человека, в летальной статистике 2 224 записи.

По данным регионального оперштаба, в стационарах лечатся 148 пациентов, под амбулаторным наблюдением – 913 жителей.

Полный курс иммунизации от COVID-19 прошли 1 022 266 человек.