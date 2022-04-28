Махачкала, , 12:47 — REGNUM В Дагестане изобрели бурки — традиционную одежду пастухов — со встроенными солнечными батареями. Такая бурка поможет зарядить батарею телефона, когда пастух пасет стадо в горах, не имея другой возможности подзарядить свое мобильное устройство. Изобретение весьма актуальное, и его разработчики уверены, что оно будет пользоваться спросом.

«В одежду горца на спине вшиты солнечные модули и кармашек для преобразователя, в нём в течение дня копится энергия солнца. Такого запаса вполне хватает для зарядки телефона, поделился координатор проектного офиса, Идрисгаджи Магомедов», — передает ГТРК «Дагестан».

Руководитель проектного офиса по развитию возобновляемой энергетики в Дагестане Артур Алибеков рассказал, что первая бурка с солнечной панелью была изготовлена ещё три года назад. Её подарили одному из пастухов, который стал испытателем ноу-хау. Используемую в ней солнечную панель производят в Дагестане. Стоимость бурки для покупателей составит около 15 тыс. рублей.