Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В стационары Санкт-Петербурга за сутки госпитализировали 140 пациентов с COVID-19. Об этом 28 апреля сообщили в региональном оперштабе. Это всего на два человека меньше, чем было сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у больницы Петербурга

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 487 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель за сутки сократился на 23 случая. При этом город на Неве сохранил второе место по суточной заболеваемости ковидом среди других регионов России. Москва обошла Северную столицу на 142 случая.

Жертвами вируса в Петербурге стали за сутки 16 больных (+2 пациента к уровню прошлых суток). С другой стороны, количество переболевших ковидом возросло до 715 человек (+89).

На лечении COVID-19 в стационарных условиях размещены 1376 пациентов (-23). В реанимации лежит 201 ковид-больной (+2), а лечат от болезни с применением аппаратов искусственной вентиляции лёгких 45 петербуржцев (-2). Смогли покинуть больницы по выздоровлению за сутки 145 человек (+33).

В Петербурге пока не спешат сокращать количество коек для пациентов с ковидом и пневмонией. Ведь ещё на прошлой неделе количество больных, размещённых в шести городских и одном городском стационаре, почти достигло количества имеющихся мест.

От ковида лечатся на дому 6439 пациентов. За прошедшие сутки их количество сократилось на 173 человека.

Напомним, что с момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксировали 1 518 369 таких случаев. Скончался от ковида, как основной причины летального исхода, 33 451 больной, а выздоровели 1 479 718 человек.