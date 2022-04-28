Москва, , 12:46 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (92%) считаются патриотами своей, безусловными патриотами — 54% граждан (максимальное число с 2000 года. Об этом свидетельствует Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи отмечают, что уровень патриотизма в России остается на высоком уровне: в течение последних 22 лет. За этот период времени доля патриотически настроенных граждан России не опускалась ниже 80%.

На фоне недружественной риторики и санкций в адрес России значительно выросла доля тех, кто считает, что быть патриотом — значит защищать свою страну от любых нападок и обвинений — 44% в 2022 году против 32% в 2020 году.

По мнению 34% опрошенных, быть патриотом — значит стремиться к изменению положения дел в стране для обеспечения лучшего будущего.

Опрос по телефону проведен 17 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, считают себя патриотами своей страны 89% жителей России.

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