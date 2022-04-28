Пермь, , 12:45 — REGNUM В ковидные центры Пермского края за сутки, 27 апреля, поступил 51 пациент. Это на пять больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

В настоящее время в больницах региона лечение получает 401 человек. В тяжелом состоянии находятся 45 пациентов. Из них 16 — подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье выявили 366 461 заражений коронавирусом, в том числе 165 случаев – 27 апреля. Жертвами заболевания стали 8759 человек. От COVID-19 излечились 356 368 пермяков.