Ставрополь, 28 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В столице Ставропольского края 29 апреля состоится концерт-митинг «Zа мир без нацизма». Он пройдет в парке Победы, начало акции запланировано на 16:00. Цель мероприятия — поддержать президента РФ Владимира Путина, объявившего проведение специальной военной операции на Украине, и российских военных, участвующих в ней, сообщило ГТРК «Ставрополье».

Телеграм-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова Митинг в поддержку спецоперации на Украине в Невинномысске

В концерте выступят солисты и творческие коллективы края, авторы-исполнители ставропольских учреждений культуры, в том числе начальник Дома офицеров ставропольского гарнизона Минобороны РФ, полковник запаса Александр Филлипенко, сообщили в администрации Ставрополя.

В эти дни концерты-митинги «Zа мир без нацизма» проходят по всей России. Участие в них тысяч жителей страны говорит о единстве и проявлении поддержки политике искоренения неонацизма на территории Украины.

На днях такой же митинг прошел в городе Невинномысске. Его участниками стали тысячи горожан. Выступил на нем и губернатор края Владимир Владимиров.