Красногорск, 28 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 102 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 28 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yanao.ru Коронавирус

Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 153 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 379 человек выздоровели после COVID-19.