Ульяновск, , 12:41 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил Вешкаймский район, где произошла стрельба в детском саду «Рябинка», и встретился с семьями погибших. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В ходе поездки в Вешкаймский район губернатор возложил цветы к стихийному мемориалу у детского сада «Рябинка», встретился с педагогами и навестил семьи погибших детей.

«Нескончаемый поток людей к стихийному мемориалу в память о жертвах стрельбы в детском саду «Рябинка». Трагедия в Вешкайме разделила нашу жизнь на « до » и « после», — сказал Алексей Русских.

На встрече с главой администрации Вешкаймского района Татьяной Стельмах обсуждены вопросы усиления безопасности в муниципалитете, поддержки семей погибших и пострадавшей. Что касается детского сада «Рябинка», то здесь планируется провести ремонт – в частности, поменять окна, обновить фасад и ряд помещений.

Напомним, что на 28 апреля назначены похороны двух убитых детей и воспитателя детского сада «Рябинка». Власти отмечают, что получившая тяжёлое ранение младшая воспитательница направлена для дальнейшего лечения в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в «Рябинку» во время тихого часа ворвался мужчина с ружьём. Его попыталась остановить воспитательница, но била убита. Также застрелили двоих детей – мальчика и девочку. Позже был обнаружен труп подозреваемого в совершении преступления. Предполагается, что его жертвой также мог стать владелец оружия.

Ранее губернатор Алексей Русских предложил наградить посмертно воспитательницу, отдавшую жизнь ради спасения детей. А также представить к государственной награде раненого педагога.

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