Москва, 28 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Степные районы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов накроют пыльные бури. Это следует из прогноза возможных чрезвычайных ситуаций, представленного начальником всероссийского НИИ по проблема ГО и ЧС МЧС России Максимом Бедило.

Песчаная буря

«В конце апреля – начале мая текущего года повышаются риски возникновения пыльных бурь различной интенсивности в степных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на территории Ставропольского края, Республики Калмыкия, Астраханской и востока Волгоградской областей», — отметил он.

По словам Бедило, пыльные бури возникают в следствие ряда факторов. Это интенсивный прогрев верхнего слоя почвы и возникновение конвективных явлений и турбулентности, а также дефицит осадков и сильный ветер.