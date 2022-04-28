Москва, , 12:40 — REGNUM Дальнейшее провоцирование киевского режима к нанесению ударов по объектам на территории России приведет к жесткому ответу, заявила 28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хотелось бы, чтобы в Киеве и западных столицах всерьез восприняли заявления министерства обороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России… Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность», — сказала Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что новые поставки странами Запада оружия Украине не смогут поменять ход специальной военной операции.

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