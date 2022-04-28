Москва, 28 апреля 2022, 12:40 — REGNUM Дальнейшее провоцирование киевского режима к нанесению ударов по объектам на территории России приведет к жесткому ответу, заявила 28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что новые поставки странами Запада оружия Украине не смогут поменять ход специальной военной операции.
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