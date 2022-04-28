Москва, 28 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Данные о нанесении киевскими боевиками ракетных ударов по центру освобождённого от украинских нацистов Вооруженными силами РФ Херсона изучат следователи СК России. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

«Следственный комитет запросит в Министерстве обороны Российской Федерации документы, содержащие сведения о совершении ВСУ обстрела центра города Херсона», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следователей, в результате обстрела украинских боевиков, поблизости от телецентра в Херсоне прогремела серия мощных взрывов.

Кроме того, отмечается, что для нанесения ударов по городу использовались ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ураган» и при этом выпущенную ВСУ ракету удалось сбить российским ПВО.

«Целью украинских силовиков являлось здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время данные о пострадавших уточняются», — добавляется в сообщении.

Помимо того, отмечается, что следователи СК РФ приобщат соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях украинских боевиков, а также проанализируют полученные сведения и затем установят лиц, которые выступающих инициаторами и исполнителями этих обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту похищения украинскими нацистами священнослужителя в Луганской Народной Республике (ЛНР) поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.