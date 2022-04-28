Тбилиси, 28 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Введение в России пошлин на экспорт зерна привело к тому, что бизнес в Грузии почти прекратил его закупку и переключился на муку. Об этом 28 апреля сообщила директор Потийского зернового терминала Кети Кублашвили грузинскому изданию Commersant.

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Он отметила, что из-за этого зерноперерабатывающая промышленность в Грузии осталась без работы и находится на грани разорения.

«Многие комбинаты переключатся на импорт муки, и тем самым смогут выжить, но для импорта нужно значительно меньше сотрудников, соответственно, остальным придется остаться без работы», — сказала Кублашвили.

По мнению директора терминала, в случае банкротства зерноперерабатывающей промышленности восстановить ее будет непросто. Страна может полностью потерять этот сектор экономики.

Стоит отметить, что ранее замминистра сельского хозяйства Грузии Гела Ханишвили сообщил об импорте в апреле 8,2 тонн зерна. Он назвал сообщения о прекращении его поставок преувеличенными.