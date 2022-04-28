Кадомский район, , 12:53 — REGNUM Свыше 40 млн рублей на укрепление берега реки Мокша получит в 2022 году Рязанская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе правительства региона.

Паводок © Сергей Кондаков

Комплексные работы позволят защитить районный центр от большого паводка, снизить риск подтопления жилых домов. Федеральное финансирование на 2022 год предусматривает 41,8 млн рублей.

Берегоукрепление реки в рабочем посёлке Кадом началось ещё в 2018 году. В 2019 году некоторые объекты были сданы досрочно.