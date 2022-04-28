Кадомский район, Рязанская область, 28 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Свыше 40 млн рублей на укрепление берега реки Мокша получит в 2022 году Рязанская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе правительства региона.

Сергей Кондаков Паводок

Комплексные работы позволят защитить районный центр от большого паводка, снизить риск подтопления жилых домов. Федеральное финансирование на 2022 год предусматривает 41,8 млн рублей.

Берегоукрепление реки в рабочем посёлке Кадом началось ещё в 2018 году. В 2019 году некоторые объекты были сданы досрочно.