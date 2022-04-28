Берлин, , 12:51 — REGNUM Заявление с призывом к правительству Германии о всеобъемлющей поддержке Украины, включающей поставку тяжёлых вооружений, принял 28 апреля бундестаг. Об этом объявил вице-спикер германского парламента Вольфганг Кубики.

Германия. Бундестаг Basti93

Он отметил, что всего по вопросу о принятии заявления проголосовали 693 человека, при этом «за» высказались 586, а «против» — 100 парламентариев. Таким образом, заявление принято.

В заявлении бундестаг требует, чтобы правительство ФРГ поддерживало все усилия Украины по достижению перемирия и гарантировало при этом отсутствие любых переговоров «в обход украинцев». Требование включает поддержку возможного будущего соглашения между Россией и Украиной с участием США, Канады, партнёров на НАТО и ЕС.

Также в бундестаге призывают правительство и дальше поставлять Киеву вооружения, по возможности скорее, и «расширить поставки тяжёлого вооружения и сложных систем».

Другие призывы в заявлении касаются поддержки украинских беженцев, усилий по прекращению импорта из России и Белоруссии урана и других ископаемых ресурсов, достижения полного отказа от российских энергоносителей, а также расширения списка российских банков, отключенных от системы SWIFT.

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