Подгорица, , 12:37 — REGNUM Парламент Черногории 28 апреля на первом заседании очередной сессии 2022 года в Цетинье будет обсуждать предложение по формированию 43-го правительства Черногории. Они также на повестке дня голосование по кандидатуре спикера парламента.

Черногория

Нынешний премьер-министр Дритан Абазович официально предложил структуру и состав нового правительства меньшинства.

Как было объявлено ранее, в составе правительства будет 18 министерств, четыре вице-президента и два министра без портфелей.