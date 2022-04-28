Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Стримеры не в восторге от новой политики монетизации, которую хочет реализовать администрация сервиса онлайн-трансляций Twitch. Об этом 28 апреля сообщает портал Kotaku.

Twitch Gage Skidmore

Агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что Amazon, желая увеличить свою прибыль, планирует внести несколько изменений в партнёрскую программу. Эти изменения коснутся системы распределения доходов от подписчиков, системы уровней и рекламы. Пользователи платформы опасаются, что после реализации этой политики доходы стримеров, участвующих в партнёрской программе Twitch, сократятся до 70% или даже 50% от текущего уровня.

Как отмечают источники Bloomberg, при этом Twitch может освободить стримеров от условий эксклюзивности в контрактах, что позволит им вести трансляции на сторонних сервисах. Таким образом, это может стать своего рода компенсацией со стороны компании.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, трансляции тестирования онлайн-игры Overwatch 2 установили рекорд на Twitch. После того, как разработчик Blizzard запустил кампанию Twitch Drops, число одновременных зрителей выросло до 1,4 млн.

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