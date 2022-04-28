* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 12:36 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Газни сообщают, что согласно приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от 27 апреля студенткам местного университета разрешается посещать занятия в чадре. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, чиновники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока заявили, что, поскольку учителя не являются махрамом для студенток, их лица должны быть скрыты от преподавателей.

Студентки в провинции Газни говорят, что опасаются, что при подобной тенденции однажды дверь в университет будет закрыта для них совсем.