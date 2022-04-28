Казань, , 12:37 — REGNUM Делегация из Татарии находится с рабочим визитом в Мьянме. Глава республики Рустам Минниханов встретился с министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы У Аун Найном. Стороны договорились о расширении экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы РТ.

Мьянма

По словам Минниханова, существует потенциал для расширения взаимодействия в области поставок продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей Татарии; судостроения и автомобилестроения; автоматизации производственных процессов; здравоохранения, производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов. Также между сторонами были бы полезны наработки в цифровизации.

Министр Мьянмы выразил уверенность в готовности к сотрудничеству по самым широким направлениям. У Аун Найн заявил, что «на данный момент в вопросах инвестиций Россия для Мьянмы — приоритет».

Стороны подписали несколько проектов и соглашений о сотрудничестве с конкретными предприятиями. Речь идет о намерениях взаимодействовать в сфере поставки удобрений из Татарии, а также в поставке риса из Мьянмы.

В мае в Мьянму для изучения производственных возможностей прибудут сотрудники ПАО «КамАЗ». Автогигант готов рассмотреть производство автомобилей, обучение персонала, развитие сервисной сети. Предложения намерены сформировать к июню и представить их для подписания.

На встрече Рустама Минниханова с председателем Государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим Вооруженными силами республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аун Хлайном обсуждались вопросы нефтепереработки. В Мьянме есть нефтяные месторождения, но не развита переработка и опыт Татарии был бы полезен. Также обсуждалась необходимость увеличения квоты для жителей Мьянмы на образование в вузах РТ.

Товарооборот между Татарией и Мьянмой в 2016 году составлял всего $1,6 тысяч. В 2019 году объем взаимной торговли достиг $221 тыс., в 2020 году — $237 тыс., в 2021 году — $379 тысяч.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии намерены поддержать завод ПАО «КамАЗ» для работы в новых условиях и выполнить ранее намеченные планы.

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