Джакарта, 28 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что благодарен за то, что уровень инфляции в стране все еще намного ниже, чем в других странах мира, таких как США и Турция, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийская рупия

«Текущая инфляция в Турции подскочила до 61,1%. В США инфляция составляет 8,5%», — заявил президент Индонезии, добавив, что в стране инфляция находится на уровне 2,6%.

По словам президента, глобальная инфляция резко возрастет, а глобальный экономический рост замедлится. Президент попросил министров рассчитать влияние роста мировой и индонезийской инфляции в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.