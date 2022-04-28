Москва, 28 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 536 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 28 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 567 229 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 759 643.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 18 человек.