Новокузнецк, Кемеровская область, 28 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Новокузнецке 1 мая запустят городские фонтаны,. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов в прямом эфире на местном телевидении.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фонтан

Он уточнил, что 1 мая в 11:00 (время местное) планируется одновременно запустить все фонтаны — возле администрации, около драматического театра и в Саду металлургов.

В этот же день в 20:00 (время местное) с Кузнецкой крепости будет запущен салют.