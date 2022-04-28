Владимир, 28 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

28 апреля выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом – на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 457 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 145 тыс. 684 пациента, в том числе 112 – за последние сутки.

За весь период скончались 3434 человека. Подтвержден один новый летальный случай.