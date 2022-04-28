Во Владимирской области за сутки госпитализированы 13 ковид-пациентов
Владимир, 28 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
28 апреля выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом – на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 457 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 145 тыс. 684 пациента, в том числе 112 – за последние сутки.
За весь период скончались 3434 человека. Подтвержден один новый летальный случай.