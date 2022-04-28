Донецк, , 12:34 — REGNUM Вооруженные украинские формирования подвергли обстрелу с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Кировский район Донецка. Об этом 28 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу выпустили шесть ракет из РЗСО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что новые поставки странами Запада оружия Украине не смогут поменять ход специальной военной операции.