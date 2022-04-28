Киреевск, Тульская область, , 12:33 — REGNUM Уголовное дело по факту происшествия в больнице в Тульской области возбуждено следственными органами, сообщили 28 апреля в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

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По предварительным данным следственных органов, 28 апреля в ГУЗ «Киреевская районная больница» 42-летний пациент, находившийся на лечении, вышел из своей палаты и угрожал медикам ножом.

Прибывшие в больницу сотрудники регионального управления Росгвардии попытались задержать мужчину, однако тот набросился с ножом на одного из росгвардейцев. Тот выстрелил из табельного оружия в сторону агрессивного пациента.

Мужчина получил ранение, от которого позже скончался.

Как уточнили в СКР, уголовное дело возбуждено «с целью установления объективной картины произошедшего возбуждено уголовное дело по факту произошедшего». Следователи намерены дать правовую оценку действиям пациента, а также действиям правоохранители.

Отметим, что, по данным минздрава Тульской области, в результате происшествия ни сотрудники, ни пациенты больницы не пострадали.

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