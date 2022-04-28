Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Движение по Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия в районе пересечения с Таллинским шоссе, предупреждает 28 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.

пресс-служба Упрдор Северо-Запад. ДТП на КАД

ДТП произошло в 11:00 мск 28 апреля на 78 километре КАД. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь по внешнему кольцу, допустил столкновение с барьерным ограждением. В результате фура пробила ограждение и выехала на внутреннее кольцо.

«На данный момент заняты четвертая полоса внешнего кольца, третья и четвертая полосы внутреннего кольца. Груз частично рассыпался по проезжей части», — рассказали в дорожном ведомстве.

В результате ДТП пострадал один человек, водитель грузовика.

На месте находятся представители эксплуатирующей подрядной организации, «скорая», экипажи ГИБДД. Причины и обстоятельства устанавливаются. Затор на КАД составляет по 2 км в обоих направлениях.