Сеул, , 12:33 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1032 человека. Об этом 28 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Николай Хижняк, ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 28 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 026 366 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1089 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 541 878 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 8046 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 092 096 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 217 342 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 1 468 595 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 57 464 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 144 065.

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