Томск, 28 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Томске участники долевого строительства долгостроев получат компенсации. Решение принял наблюдательный совет Фонда развития территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Речь идёт о домах по улице Совхозной и переулку Зырянскому. Строительство первого дома на 161 квартиру началось в 2015 году, однако остановилось в 2017-м. В 2020 году застройщик был признан банкротом. Дом на переулке Зырянском начал возводиться ещё раньше, в 2007 году, но прекратилось уже на следующий год. В 2021 году застройщика признали банкротом.

Всего компенсации обещаны 60 дольщикам, а общий объём выплат составит около 80 млн рублей.

«Информация о способах подачи заявления о выплате будет размещена на сайте Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в Томской области», — отметили в администрации.