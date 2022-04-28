Красноярск, , 12:29 — REGNUM В Ленинском районе Красноярска осуждён 30-летний мужчина, избивавший свою бабушку. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в прокуратуре Красноярского края.

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Установлено, что красноярец ранее привлекался к уголовной и административной ответственности за хранение наркотиков и побои. Он проживал с бабушкой, находящейся в беспомощном состоянии.

Употребив спиртное, злоумышленник избивал пожилую женщину. Пенсионерке попыталась помощь соседка, красноярец стал угрожать ей убийством, размахивая ножом.

«Преступления совершены с особым цинизмом, что учтено судом в качестве отягчающих вину обстоятельств», — подчеркнули в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на один год и три месяца в колонии строгого режима.

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