Уфа, 28 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Незаконную свалку с медицинскими отходами выявили в Башкирии. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба информационного ресурса Общероссийского народного фронта в Башкирии.

Кадр из видео пользователя YouTube канала «Зеленый Фронт» Медотходы в Неклиновском районе Ростовской области

Сообщается, что в Туймазинском районе в складском помещении на территории биологических очистных сооружений были найдены разбросанные шприцы и желтые мешки, в которые обычно упаковываются отходы из медучреждений.

«В том, что это медицинские отходы, сомнений нет. Полагаем, что виновником свалки является компания, с которой у местной больницы был подписан контракт на утилизацию медицинских и биологических отходов. Эту организацию отличает очень своеобразный подход к обезвреживанию. Проигнорировав все требования к технологии и условиям утилизации, они просто сжигали опасные отходы, использовав для этого территорию, принадлежащую местному водоканалу. То, что сжечь не успели, так и лежит на складе. В феврале 2022 года решением суда данная компания уже была привлечена к ответственности за несанкционированную свалку медотходов, но выводы, похоже, не сделала», — приводит пресс-служба слова сопредседателя регионального штаба народного фронта в Башкирии Мурада Шафикова.

По словам начальника юридического отдела Туймазинского водоканала Артура Асадуллина, на территории очистных сооружений расположено здание, являющееся частной собственностью.

«Но арендованной земли у собственника нет. Мы не знаем, чем он занимается. И то, что на участке, принадлежащем водоканалу, незаконно утилизировали медицинские отходы, для нас очень неприятный сюрприз», — приводит пресс-служба его слова

Сообщается, что по данному факту представители народного фронта направили обращение в Южно-Уральское управление Росприроднадзора.