* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:27 — REGNUM Мулла Мохаммад Якуб Муджахид, министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в интервью афганскому национальному телевидению заявил, что численность армии Исламского Эмирата возросла до 110 000 человек.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Мулла Якуб подчеркнул, что в состав новой армии в первую очередь войдут те, кто воевал в рядах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Министр обороны добавил, что только после этого начнётся процесс набора в армию других людей.

Тысячи солдат бывшего режима, оставшихся в Афганистане, пребывают в неизвестности относительно своей дальнейшей судьбы и не чувствуют себя в безопасности. Бывшая армия в своей основной массе была профессиональной и хорошо обученной.