Новокузнецк, Кемеровская область, 28 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В новокузнецком музее «Кузнецкая крепость» открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости». Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

t. me/skuznetsov_nvkz Выставка «НАТО. Хроника жестокости».

«Военно-политический блок НАТО известен как один из самых агрессивных союзов в истории, применяющий силу в своих интересах против государств в любой части света. Сегодня он объединяет 30 государств – США, Канаду, Германию и большинство стран Европы. На протяжении всей своей истории НАТО проводит политику расширения, а с 2000-х наблюдается последовательное продвижение военной инфраструктуры вблизи границ России, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — В экспозиции демонстрируются материалы о Балканских войнах в 1990-х годах, войнах в Ираке и Афганистане в 2000-х годах, конфликте в Сирии в 2010-х, о сотрудничестве НАТО и Украины в наши дни».

Выставка будет работать до 19 мая.