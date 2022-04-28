Москва, 28 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 28 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 629 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 131 случай меньше аналогичного показателя 27 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 760 человек, а днём ранее — у 378 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 7 681 новый случай заражения коронавирусом.