Москва, , 12:25 — REGNUM Россия встревожена эскалацией напряжённости в Приднестровье и расценивает инциденты там как акты терроризма. Об этом сегодня, 28 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Карта Приднестровья Bestalex

По её словам в течение последних дней в Приднестровье произошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами социальных и инфраструктурных объектов. Все эти действия направленны на дестабилизацию обстановки в регионе.

«Россия ожидает тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося. Мы решительно осуждаем попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, инциденты в Приднестровье являются провокацией, заявил министр обороны Румынии Василе Дынку.

Читайте подробнее: В Румынии инциденты в Приднестровье назвали провокацией