Екатеринбург, 22 июня, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Известный музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отмечает свое 60-летие, об этом 22 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Baralgin1003 Владимир Шахрин

С юбилейной датой музыканта поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Ты — душа и голос Урала. Тебя все любят и знают. Не только на Урале, но и по всей стране! Целые поколения росли, были молодыми и жили под твои песни. И целые поколения будут жить под них. Пой, сочиняй, твори, живи сто двадцать лет», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Напомним, Владимир Шахрин, родившийся 22 июня 1959 года, основал группу «Чайф» в 1995 году, за долгую творческую жизнь коллектив записал 20 альбомов. В 2018 году лидер группы удостоился титула почетный житель Екатеринбурга.