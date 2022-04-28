Донецк, , 12:25 — REGNUM Новые поставки странами Запада оружия Украине не смогут поменять ход специальной военной операции, заявил 28 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«То количество, которое официально заявили страны НАТО, или, как они говорят, «дружественные страны Украины», которые хотят поставлять (им) тяжелое вооружение… на каком-то участке фронта это может затруднить (ход спецоперации), на всем театре боевых действий — нет, этого не произойдет, потому что этого количества очень мало», — сказал он в эфире Первого канала.

Он также добавил, что новые поставки включают более современное оружие по сравнению с тем, которое было до этого. Для того, чтобы украинские военные научились им пользоваться, необходимо время.