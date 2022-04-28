Донецк, 28 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Новые поставки странами Запада оружия Украине не смогут поменять ход специальной военной операции, заявил 28 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«То количество, которое официально заявили страны НАТО, или, как они говорят, «дружественные страны Украины», которые хотят поставлять (им) тяжелое вооружение… на каком-то участке фронта это может затруднить (ход спецоперации), на всем театре боевых действий — нет, этого не произойдет, потому что этого количества очень мало», — сказал он в эфире Первого канала.

Он также добавил, что новые поставки включают более современное оружие по сравнению с тем, которое было до этого. Для того, чтобы украинские военные научились им пользоваться, необходимо время.