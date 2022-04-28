Тбилиси, , 12:24 — REGNUM Проверка минздрава Грузии финансирования медицинских учреждений в республике показало, что за последние два года больницы получили более 1 млрд лари (около $300 млн долларов) за пустовавшие койки, не имея на это оснований. Об этом 28 апреля сообщил на брифинге министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

«Невозможно и в принципе неприемлемо, чтобы государство обогащало конкретные клиники за счёт своих граждан и бюджета, и клиники зарабатывали деньги неправильным путем», — заявил глава минздрава.

Он отметил, что в клиниках не соблюдался ни один из критериев приёма пациентов, количество госпитализированных пациентов искусственно завышали. Во время ухудшения эпидобстановки для пациентов с COVID-19 мобилизовали 9,2 тыс. коек, но оказалось, что столько не требовалось. Азарашвили отметил, что, став министром, сократил 1700 тыс. коек.

«Теперь мы видим, что это решение было правильным. Речь идет о 1700 коек, которые пустовали и государство платило за них два года, причём не так уж и мало», — сказал Азарашвили.

По словам министра, клиники были заполнены на 60%, а за 40% пустующих коек платило государство.

Стоит отметить, что в августе 2021 года, когда в Грузии были наиболее высокие показатели распространения коронавируса, в Тбилиси развернули два полевых госпиталя для приема пациентов с COVID-19.