Симферополь, , 12:24 — REGNUM В ковид-стационары Республики Крым доставили ещё 21 пациента, сообщили 28 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 27 апреля, сообщалось о 15 госпитализированных крымчанах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Подтверждено в регионе за сутки 64 новых случая заражения коронавирусом, это на 35 случаев меньше, чем накануне. Выздоровевшим признан ещё 101 человек. Зарегистрировано за сутки две новых смерти после COVID-19.

С начала пандемии в Крыму официальное подтверждение получили 181 562 случая заражения коронавирусом, выздоровели 174 022 человека, скончались 5 227 крымчан с подтверждённым диагнозом COVID-19.